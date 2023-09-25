Васильевых Агрипина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильевых Агрипина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Васильевых Семен Герасимов

Мать: Ирина Демидова

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