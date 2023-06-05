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Васильевых Филимон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

26.09.1917

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Васильевых Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1883

Сын: Васильевых Георгий Филимонович

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Рождение ребёнка
10.01.1890

Дочь: Васильевых Татьяна Филимоновна

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Рождение ребёнка
02.12.1895

Дочь: Васильевых Варвара Филимоновна

Мать ребёнка: Соломония Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломония Тимофеева

Смерть
26.09.1917