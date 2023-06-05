Васильевых Филимон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти26.09.1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Васильевых Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1883
Сын: Васильевых Георгий Филимонович
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
10.01.1890
Дочь: Васильевых Татьяна Филимоновна
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Рождение ребёнка
02.12.1895
Дочь: Васильевых Варвара Филимоновна
Мать ребёнка: Соломония Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломония Тимофеева
Смерть
26.09.1917