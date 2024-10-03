Настасья Федотова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Федот Тимофеев
Мать: Ирина Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Калинин
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Федор Калинин
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Федор Калинин
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Алексей Федоров
Отец ребёнка: Федор Калинин
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Калинин
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Федор Калинин
Смерть
Неизвестно