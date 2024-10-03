Настасья Федотова Около 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Настасья Федотова

Место рождения

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1782 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1797 г.р.
Около 1803 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Федот Тимофеев

Мать: Ирина Давыдова

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Калинин

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Тимофей Большой Федоров

Отец ребёнка: Федор Калинин

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Тимофей Меньшой Федоров

Отец ребёнка: Федор Калинин

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Алексей Федоров

Отец ребёнка: Федор Калинин

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Калинин

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Федор Калинин

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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