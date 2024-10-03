Тимофей Большой Федоров Около 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофей Большой Федоров

Место рождения

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Федор Калинин

Мать: Настасья Федотова

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Макар Тимофеев

Мать ребёнка: Агафья

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Фрол Тимофеев

Мать ребёнка: Агафья

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Терентий Тимофеев

Мать ребёнка: Агафья

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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