Тимофей Большой Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Федор Калинин
Мать: Настасья Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Макар Тимофеев
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Фрол Тимофеев
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Терентий Тимофеев
Мать ребёнка: Агафья
Смерть
Неизвестно