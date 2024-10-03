Федот Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиОколо 1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Тимофей Селиверстов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Настасья Федотова
Мать ребёнка: Ирина Давыдова
Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Около 1800