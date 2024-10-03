Федот Тимофеев Около 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федот Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Около 1800

Пол

Мужской

Отец

1684 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Тимофей Селиверстов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Давыдова

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Настасья Федотова

Мать ребёнка: Ирина Давыдова

Малый Снежеток, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Около 1800

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