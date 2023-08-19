Новоселова (Рубцова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова (Рубцова) Анна Николаевна

Место рождения

Ивановское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

После 1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Николай Алексеев Рубцов

Мать: Рубцова Евдокия Иванова

Ивановское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1813 ст.

Сын: Новоселов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
восприемник - священник с.Калицына Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Малыгина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.05.1817 ст.

Сын: Новоселов Александр Иванов

Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
восприемник - с.Калицына священник Федор Иванов
Рождение ребёнка
11.04.1819 ст.

Сын: Новоселов Иван Иванович

Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Лавровская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.03.1827 ст.

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
восприемница - с. Ивановского дьякона Якова Алексеева жена Екатерина Николаева
Рождение ребёнка
26.12.1830 ст.

Дочь: Евгения Иванова

Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
восприемница дочь священника Елисавета Иванова Новоселова
Рождение ребёнка
26.12.1830 ст.

Сын: Новоселов Петр Иванов

Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
восприемник - сын священника Александр Иванов Новоселов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Иван Михайлович

Смерть
После 1850 ст.
Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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