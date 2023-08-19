Новоселова (Рубцова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиПосле 1850 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: Николай Алексеев Рубцов
Мать: Рубцова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
11.03.1813 ст.
Сын: Новоселов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович
восприемник - священник с.Калицына Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Малыгина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.05.1817 ст.
Сын: Новоселов Александр Иванов
Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович
восприемник - с.Калицына священник Федор Иванов
Рождение ребёнка
11.04.1819 ст.
Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Лавровская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
20.03.1827 ст.
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович
восприемница - с. Ивановского дьякона Якова Алексеева жена Екатерина Николаева
Рождение ребёнка
26.12.1830 ст.
Дочь: Евгения Иванова
Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович
восприемница дочь священника Елисавета Иванова Новоселова
Рождение ребёнка
26.12.1830 ст.
Отец ребёнка: Новоселов Иван Михайлович
восприемник - сын священника Александр Иванов Новоселов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850 ст.