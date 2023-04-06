Малыгина (Новоселова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Новоселова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.

Отец: Новоселов Иван Михайлович

Мать: Новоселова Анна Николаевна

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Малыгин Парфений Никифорович

Отец ребёнка: Малыгин Никифор Яковлевич

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Малыгин Николай Никифорович

Отец ребёнка: Малыгин Никифор Яковлевич

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Малыгин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Малыгин Никифор Яковлевич

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.12.1842 ст.

Дочь: Малыгина Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Малыгин Никифор Яковлевич

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1844 ст.

Дочь: Малыгина Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Малыгин Никифор Яковлевич

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Малыгина Александра Никифоровна

Отец ребёнка: Малыгин Никифор Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Малыгин Семен Никифорович

Отец ребёнка: Малыгин Никифор Яковлевич

Балашково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Никифор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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