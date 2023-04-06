Малыгина (Новоселова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816 ст.
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Малыгин Парфений Никифорович
Отец ребёнка: Малыгин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Малыгин Николай Никифорович
Отец ребёнка: Малыгин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Малыгин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Малыгин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
25.12.1842 ст.
Дочь: Малыгина Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Малыгин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
27.12.1844 ст.
Дочь: Малыгина Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Малыгин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Дочь: Малыгина Александра Никифоровна
Отец ребёнка: Малыгин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Сын: Малыгин Семен Никифорович
Отец ребёнка: Малыгин Никифор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно