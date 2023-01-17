деревня Ивановское, деревня Ивановское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Ивановское

Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Зубцовский уезд
4889Ивановское, с. вл.при рр. Держе и Горянке.32724141141Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Зубцовский уезд, Ивановская волость
46. Ивановское, село бывшее владельческое, при реке Держе, дворов 46, жителей 230, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная, лавка, ярмарка Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Зубцовский уезд, Ивановская волость
19Ивановское51

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Зубцовский район
108630Ивановскоедеревня56°05'35°01'O-36-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Зубцовский муниципальный район, Погорельское сельское поселение
28618428261д Ивановскоедеревня
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