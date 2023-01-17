Ивановское
Зубцовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4889Ивановское, с. вл.при рр. Держе и Горянке.32724141141Церковь православная 1. Ярмарка 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
46. Ивановское, село бывшее владельческое, при реке Держе, дворов 46, жителей 230, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная, лавка, ярмарка Показать все
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
19Ивановское511½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
108630Ивановскоедеревня56°05'35°01'O-36-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28618428261д Ивановскоедеревня