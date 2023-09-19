Хохлова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1925
Дочь: Хохлова Вера Романовна
Отец ребёнка: Беспалов Роман Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беспалова Таисия Романовна
Отец ребёнка: Беспалов Роман Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беспалов Роман Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Романовна
Отец ребёнка: Беспалов Роман Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беспалова Раиса Романовна
Отец ребёнка: Беспалов Роман Пантелеевич
Смерть
Неизвестно