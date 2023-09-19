Хохлова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1925

Дочь: Хохлова Вера Романовна

Отец ребёнка: Беспалов Роман Пантелеевич

Юрьевка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Роман Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова Таисия Романовна

Отец ребёнка: Беспалов Роман Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалов Иван Романович

Отец ребёнка: Беспалов Роман Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Романовна

Отец ребёнка: Беспалов Роман Пантелеевич

Юрьевка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова Раиса Романовна

Отец ребёнка: Беспалов Роман Пантелеевич

Смерть
Неизвестно
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