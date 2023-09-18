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Беспалов Роман Пантелеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1903

Дата смерти

30.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1903

Отец: Беспалов Пантелей

Мать: не указана

Бракосочетание
1921

Жена: Беспалова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1923

Сын: Беспалов Иван Романович

Мать ребёнка: Беспалова Александра Ивановна

Юрьевка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.01.1925

Дочь: Хохлова Вера Романовна

Мать ребёнка: Беспалова Александра Ивановна

Юрьевка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.05.1927

Дочь: Копчак Таисия Романовна

Мать ребёнка: Беспалова Александра Ивановна

Юрьевка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Беспалова Раиса Романовна

Мать ребёнка: Беспалова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Беспалов Николай Романович

Мать ребёнка: Беспалова Александра Ивановна

Военная служба
С ?.06.1941 по 1945
Рождение ребёнка
11.12.1941

Дочь: Юрченко Антонина Романовна

Мать ребёнка: Беспалова Александра Ивановна

Юрьевка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Смерть
30.07.1970
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