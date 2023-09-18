Беспалов Роман Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1903
Дата смерти30.07.1970
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1903
Отец: Беспалов Пантелей
Мать: не указана
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
18.12.1923
Мать ребёнка: Беспалова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
03.01.1925
Дочь: Хохлова Вера Романовна
Мать ребёнка: Беспалова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.1927
Дочь: Копчак Таисия Романовна
Мать ребёнка: Беспалова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Беспалова Раиса Романовна
Мать ребёнка: Беспалова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Беспалов Николай Романович
Мать ребёнка: Беспалова Александра Ивановна
Военная служба
С ?.06.1941 по 1945
Рождение ребёнка
11.12.1941
Дочь: Юрченко Антонина Романовна
Мать ребёнка: Беспалова Александра Ивановна
Смерть
30.07.1970