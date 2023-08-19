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Бушмин Никанор Иванович

Место рождения

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Бушмин Иван Наумович

Мать: Бушмина Евдокия Ананьевна

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
С 1860 по 1862

Сын: Бушмин Тихон Никанорович

Мать ребёнка: Бушмина Акилина Ипполитова

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Бушмин Иван Никаноров

Мать ребёнка: Бушмина Акилина Ипполитова

Рождение ребёнка
15.06.1880

Дочь: Агрипина Никонорова

Мать ребёнка: Бушмина Акилина Ипполитова

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бушмин Григорий (Егор) Никаноров

Мать ребёнка: Бушмина Акилина Ипполитова

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Яблоновская Наталья Никонорова

Мать ребёнка: Бушмина Акилина Ипполитова

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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