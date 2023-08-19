Бушмин Никанор Иванович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Бушмин Иван Наумович
Рождение ребёнка
С 1860 по 1862
Мать ребёнка: Бушмина Акилина Ипполитова
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Бушмина Акилина Ипполитова
Рождение ребёнка
15.06.1880
Дочь: Агрипина Никонорова
Мать ребёнка: Бушмина Акилина Ипполитова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бушмин Григорий (Егор) Никаноров
Мать ребёнка: Бушмина Акилина Ипполитова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Яблоновская Наталья Никонорова
Мать ребёнка: Бушмина Акилина Ипполитова
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно