Бушмин Иван Наумович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Бушмин Наум Николаевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия Ананьевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия Ананьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия Ананьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия Ананьевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия Ананьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия Ананьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно