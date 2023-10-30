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Бушмин Иван Наумович

Место рождения

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Бушмин Наум Николаевич

Мать: Бушмина Полина Григорьевна

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия Ананьевна

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бушмин Никанор Иванович

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия Ананьевна

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия Ананьевна

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия Ананьевна

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бушмин Тихон Иванович

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия Ананьевна

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия Ананьевна

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмина Евдокия Ананьевна

Смерть
Неизвестно
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