Бушмина Акилина Ипполитова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1860 по 1862
Отец ребёнка: Бушмин Никанор Иванович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Бушмин Никанор Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1880
Дочь: Агрипина Никонорова
Отец ребёнка: Бушмин Никанор Иванович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бушмин Григорий (Егор) Никаноров
Отец ребёнка: Бушмин Никанор Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Яблоновская Наталья Никонорова
Отец ребёнка: Бушмин Никанор Иванович
Смерть
Неизвестно