Бушмина Акилина Ипполитова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмина Акилина Ипполитова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1860 по 1862

Сын: Бушмин Тихон Никанорович

Отец ребёнка: Бушмин Никанор Иванович

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Бушмин Иван Никаноров

Отец ребёнка: Бушмин Никанор Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1880

Дочь: Агрипина Никонорова

Отец ребёнка: Бушмин Никанор Иванович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Бушмин Григорий (Егор) Никаноров

Отец ребёнка: Бушмин Никанор Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Яблоновская Наталья Никонорова

Отец ребёнка: Бушмин Никанор Иванович

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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