Бушмин Иван Никаноров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти29.10.1906
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
01.11.1904
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Бушмина Мария Георгиева
Рождение ребёнка
25.03.1906
Мать ребёнка: Бушмина Мария Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушмина Мария Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Бушмина Мария Георгиева
Смерть
29.10.1906