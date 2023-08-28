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Бушмин Иван Никаноров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

29.10.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Бушмин Никанор Иванович

Мать: Бушмина Акилина Ипполитова

Рождение ребёнка
01.11.1904

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Бушмина Мария Георгиева

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.03.1906

Сын: Бушмин Гавриил Иванов

Мать ребёнка: Бушмина Мария Яковлева

Донское, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмина Мария Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Бушмина Мария Георгиева

Смерть
29.10.1906
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