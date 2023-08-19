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Ульянов Алексей Кузьмич

Место рождения

Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Между 13.02.1910 и 16.03.1910 ст.

Дата смерти

28.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

AV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 13.02.1910 и 16.03.1910 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.10.1937

Дочь: Ульянова Нелли (Нэлли) Алексеевна

Мать ребёнка: Ульянова Серафима Ивановна

116 км, Лепельский район, Витебской области, Белорусская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова-Егорова Антонина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Серафима Ивановна

Смерть
28.04.1981
Москва, город федерального значения Москва
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