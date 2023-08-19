Ульянов Алексей Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияМежду 13.02.1910 и 16.03.1910 ст.
Дата смерти28.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 13.02.1910 и 16.03.1910 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1937
Дочь: Ульянова Нелли (Нэлли) Алексеевна
Мать ребёнка: Ульянова Серафима Ивановна
116 км, Лепельский район, Витебской области, Белорусская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1981
Москва, город федерального значения Москва