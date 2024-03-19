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Ульянова Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
23.10.1904 ст.

Сын: Ульянов Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Михайлович

Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Ульянов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Михайлович

Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 13.02.1910 и 16.03.1910 ст.

Сын: Ульянов Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Михайлович

Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ульянов Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Михайлович

Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Ульяновна) Анна Кузьмовна

Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Михайлович

Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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