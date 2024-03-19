Ульянова Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1904 ст.
Сын: Ульянов Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Ульянов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
Между 13.02.1910 и 16.03.1910 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Ульяновна) Анна Кузьмовна
Отец ребёнка: Ульянов Кузьма Михайлович
Смерть
Неизвестно