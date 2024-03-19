Ульянов Кузьма Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ульянов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1904 ст.
Сын: Ульянов Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Ульянова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Ульянов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Ульянова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Между 13.02.1910 и 16.03.1910 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Ульянова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Ульяновна) Анна Кузьмовна
Мать ребёнка: Ульянова Татьяна Степановна
Смерть
1924