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Ульянов Кузьма Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

AV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ульянов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
23.10.1904 ст.

Сын: Ульянов Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Ульянова Татьяна Степановна

Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Ульянов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Ульянова Татьяна Степановна

Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 13.02.1910 и 16.03.1910 ст.

Сын: Ульянов Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Ульянова Татьяна Степановна

Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ульянов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Ульянова Татьяна Степановна

Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Ульяновна) Анна Кузьмовна

Мать ребёнка: Ульянова Татьяна Степановна

Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1924
Каменные Озёрки, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область

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