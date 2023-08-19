Федотова (Бородина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Бородина) Анна Григорьевна

Место рождения

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

26.11.1910 ст.

Дата смерти

23.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1910 ст.

Отец: Бородин Григорий Алексеевич

Мать: Бородина Елизавета Ерофеевна (Иерофеевна)

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Крещение
28.11.1910 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - той же деревни крестьянская девица Анна Ерофеевна Мизёва (тётя, сестра матери) Источник: Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 127 №289ж
Восприемник
08.06.1918 ст.
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - у сестры Ольги Григорьевны Бородиной (03.06.1918) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 917 стр 131 № 19ж
Рождение ребёнка
С 1925 по 1930

Дочь: Федотова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
27.11.1933

Муж: Федотов Александр Степанович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1934

Дочь: Дорохова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Федотов Александр Степанович

Смерть
23.02.1983
Пермь, Пермский, Пермский край
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