Федотова (Бородина) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1910 ст.
Дата смерти23.02.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1910 ст.
Крещение
28.11.1910 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - той же деревни крестьянская девица Анна Ерофеевна Мизёва (тётя, сестра матери) Источник: Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 127 №289ж
Восприемник
08.06.1918 ст.
В - у сестры Ольги Григорьевны Бородиной (03.06.1918) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 917 стр 131 № 19ж
Рождение ребёнка
С 1925 по 1930
Дочь: Федотова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
27.11.1933
Рождение ребёнка
Вычислено 1934
Дочь: Дорохова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Федотов Александр Степанович
Смерть
23.02.1983