Федотов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1912
Дата смертиВычислено 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.11.1933
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1934
Дочь: Дорохова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Федотова Анна Григорьевна
Смерть
Вычислено 1943