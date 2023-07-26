Федотов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1912

Дата смерти

Вычислено 1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.11.1933

Жена: Федотова Анна Григорьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1934

Дочь: Дорохова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Федотова Анна Григорьевна

Смерть
Вычислено 1943