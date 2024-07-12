Федотова (Бородина) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Бородина) Тамара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1927 по 1930

Дата смерти

После 1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1910 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1927 по 1930

Отец: не указан

Мать: Федотова (Бородина) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Анатолий

Работа или профессия
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Ресторан "Металлург"
Работа или профессия
Неизвестно
Секретарь или регистратор у Мировых судей? В конторе на пересечении Тургенева х Уральская х Р. Землячки
Смена фамилии
С 1951 по 1976
Федотова - по фамилии отчима
Смерть
После 1983

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