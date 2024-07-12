Федотова (Бородина) Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1927 по 1930
Дата смертиПосле 1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1927 по 1930
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шепелев Анатолий
Работа или профессия
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Ресторан "Металлург"
Работа или профессия
Неизвестно
Секретарь или регистратор у Мировых судей? В конторе на пересечении Тургенева х Уральская х Р. Землячки
Смена фамилии
С 1951 по 1976
Федотова - по фамилии отчима
Смерть
После 1983