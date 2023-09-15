Зиновьева (Зиновьева) Матрена Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева (Зиновьева) Матрена Данииловна

Место рождения

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.11.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1854

Отец: Зиновьев Даниил Моисеевич

Мать: Зиновьевна Ульяна Мартыновна

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.11.1867

Муж: Жилин Дамиан Спиридонович

Ключевка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1876

Дочь: Попова Елена Дамиановна

Отец ребёнка: Жилин Дамиан Спиридонович

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жилин Андрей Демьянович

Отец ребёнка: Жилин Дамиан Спиридонович

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
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