Зиновьева (Зиновьева) Матрена Данииловна
Место рождения
Дата рождения12.11.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1854
Бракосочетание
05.11.1867
Ключевка, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1876
Дочь: Попова Елена Дамиановна
Отец ребёнка: Жилин Дамиан Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жилин Дамиан Спиридонович
Смерть
Неизвестно