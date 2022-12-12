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Жилин Дамиан Спиридонович

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Место рождения

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.10.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1847

Отец: Жилин Спиридон Зиновьевич

Мать: не указана

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
05.11.1867

Жена: Зиновьева Матрена Данииловна

С.Рыково
Рождение ребёнка
15.05.1876

Дочь: Попова Елена Дамиановна

Мать ребёнка: Зиновьева Матрена Данииловна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Демьянович

Мать ребёнка: Зиновьева Матрена Данииловна

Смерть
Неизвестно
Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
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