Жилин Дамиан Спиридонович
Место рождения
Дата рождения26.10.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1847
Отец: Жилин Спиридон Зиновьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1867
С.Рыково
Рождение ребёнка
15.05.1876
Дочь: Попова Елена Дамиановна
Мать ребёнка: Зиновьева Матрена Данииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Демьянович
Мать ребёнка: Зиновьева Матрена Данииловна
Смерть
Неизвестно