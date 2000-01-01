Зиновьева Даниил Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Зиновьев Моисей Дмитриевич
Мать: Зиновьева Мария
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Зиновьева Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Зиновьевна Ульяна Мартыновна
с.Дубовки
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зиновьева Матрена Данииловна
Мать ребёнка: Зиновьевна Ульяна Мартыновна
с.Дубовки
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Зиновьева Зиновья Даниловна
Мать ребёнка: Зиновьевна Ульяна Мартыновна
с.Дубовки
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Зиновьева Праскевья Даниловна
Мать ребёнка: Зиновьевна Ульяна Мартыновна
с.Дубовки
Рождение ребёнка
17.04.1856
Мать ребёнка: Зиновьевна Ульяна Мартыновна
с.Дубовки
Смерть
Неизвестно