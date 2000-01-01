Зиновьева Даниил Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева Даниил Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Зиновьев Моисей Дмитриевич

Мать: Зиновьева Мария

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Зиновьева Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Зиновьевна Ульяна Мартыновна

с.Дубовки
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зиновьева Матрена Данииловна

Мать ребёнка: Зиновьевна Ульяна Мартыновна

с.Дубовки
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Зиновьева Зиновья Даниловна

Мать ребёнка: Зиновьевна Ульяна Мартыновна

с.Дубовки
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Зиновьева Праскевья Даниловна

Мать ребёнка: Зиновьевна Ульяна Мартыновна

с.Дубовки
Рождение ребёнка
17.04.1856

Сын: Зиновьева Егор Данилович

Мать ребёнка: Зиновьевна Ульяна Мартыновна

с.Дубовки
Смерть
Неизвестно
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