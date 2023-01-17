Попова (Жилина) Елена Дамиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Жилина) Елена Дамиановна

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Место рождения

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.05.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1876

Отец: Жилин Дамиан Спиридонович

Мать: Зиновьева Матрена Данииловна

Семыкино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
16.05.1876
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1898

Муж: Попова Матвей Иванович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1898

Дочь: Попова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Попова Матвей Иванович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906

Сын: Попов Максим Матвеевич

Отец ребёнка: Попова Матвей Иванович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1908

Дочь: Гаражанкина Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Попова Матвей Иванович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1912

Сын: Попов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Попова Матвей Иванович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1915

Дочь: Усольцева Параскева (Прасковья)

Отец ребёнка: Попова Матвей Иванович

с.Поповка, Бавлинский район, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Нефед Матвеевич

Отец ребёнка: Попова Матвей Иванович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чюрикова Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Попова Матвей Иванович

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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