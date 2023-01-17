Попова (Жилина) Елена Дамиановна
Место рождения
Дата рождения15.05.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1876
Крещение
16.05.1876
Бракосочетание
02.02.1898
Рождение ребёнка
10.11.1898
Дочь: Попова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Попова Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Попова Матвей Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1908
Дочь: Гаражанкина Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Попова Матвей Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1912
Отец ребёнка: Попова Матвей Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1915
Дочь: Усольцева Параскева (Прасковья)
Отец ребёнка: Попова Матвей Иванович
с.Поповка, Бавлинский район, Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попова Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чюрикова Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Попова Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно