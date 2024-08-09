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Кузьма Тихонов

Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Тихон Иванов

Мать: Васса Васильева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1802

Сын: Арсений Кузьмич

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Авдотья Кузьмина

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Васса Кузьмина

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Кузьмина

Мать ребёнка: Матрена Тимофеева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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