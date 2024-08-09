Кузьма Тихонов
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Тихон Иванов
Мать: Васса Васильева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1802
Сын: Арсений Кузьмич
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Авдотья Кузьмина
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Васса Кузьмина
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Кузьмина
Мать ребёнка: Матрена Тимофеева
д.Семчино
Смерть
Неизвестно