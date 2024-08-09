Матрена Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Арсений Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Тихонов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Авдотья Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Тихонов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Васса Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Тихонов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Тихонов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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