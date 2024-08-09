Матрена Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Арсений Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Тихонов
д.Семчино
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Авдотья Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Тихонов
д.Семчино
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Васса Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Тихонов
д.Семчино
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Тихонов
д.Семчино
Смерть
Неизвестно