Тихон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихон Иванов

Тихон Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Тихонова

Мать ребёнка: Васса Васильева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кузьма Тихонов

Мать ребёнка: Васса Васильева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1784

Сын: Федор Тихонов

Мать ребёнка: Васса Васильева

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.