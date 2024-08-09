Тихон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Тихонова
Мать ребёнка: Васса Васильева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кузьма Тихонов
Мать ребёнка: Васса Васильева
д.Семчино
Рождение ребёнка
1784
Сын: Федор Тихонов
Мать ребёнка: Васса Васильева
д.Семчино
Смерть
Неизвестно