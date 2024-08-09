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Васса Васильева

Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Василий Игнатьев

Мать: Наталья Иванова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Иванов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кузьма Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Иванов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1784

Сын: Федор Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Иванов

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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