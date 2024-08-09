Васса Васильева
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Василий Игнатьев
Мать: Наталья Иванова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Иванов
д.Семчино
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кузьма Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Иванов
д.Семчино
Рождение ребёнка
1784
Сын: Федор Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Иванов
д.Семчино
Смерть
Неизвестно