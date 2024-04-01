(Корюкова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Антонида Яковлевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Корюкова) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1941
Сын: Корюков Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1980