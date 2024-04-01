(Корюкова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корюкова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Корюков Василий Зиновеевич

Мать: Корюкова (Мезенина) Матрена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Антонида Яковлевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934

Сын: Корюков Павел Яковлевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Корюкова) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1941

Сын: Корюков Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1980

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