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Корюков Павел Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Корюкова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Тоня Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Владимир Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корюкова (Корюкова) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Саша Павлович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1991

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