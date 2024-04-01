Корюков Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Тоня Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Владимир Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корюкова (Корюкова) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1991