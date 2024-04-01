Корюкова (Мезенина) Матрена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1892
Дата смерти07.11.1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1892
Отец: Мезенин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Антонида Васильевна
Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Андриян Васильевич
Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Корюкова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Корюков Митрофан Васильевич
Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич
Смерть
07.11.1964