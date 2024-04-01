Корюкова (Мезенина) Матрена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова (Мезенина) Матрена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1892

Дата смерти

07.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1892

Отец: Мезенин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Антонида Васильевна

Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Андриян Васильевич

Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Корюкова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Корюков Митрофан Васильевич

Отец ребёнка: Корюков Василий Зиновеевич

Смерть
07.11.1964

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