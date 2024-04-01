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Корюков Владимир Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Корюкова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Тамара Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Тамара Николаевна

Смерть
1997

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