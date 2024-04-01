Корюков Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Корюков (Корюкова) Тамара Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969
Рождение ребёнка
1975
Смерть
1997