Корюков (Корюкова) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюков (Корюкова) Тамара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корюков Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Корюков Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Корюков Владимир Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корюков Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корюков Владимир Яковлевич

Смерть
2008
Похороны
Неизвестно

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