Корюков (Корюкова) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Корюков Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корюков Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Корюков Владимир Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1969
Рождение ребёнка
1975
Смерть
2008
Похороны
Неизвестно