Красновидова (Вишневецкая) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1875
Дата смерти27.07.1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1900
Сын: Красновидов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Красновидов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Красновидов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Красновидов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
16.06.1905
Дочь: Брежнева (Красновидова) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Красновидов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
02.09.1908
Сын: Красновидов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Красновидов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
16.02.1918
Сын: Красновидов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Красновидов Михаил Федорович
Смерть
27.07.1926