Красновидова (Вишневецкая) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасновидова (Вишневецкая) Мария Александровна

Красновидова (Вишневецкая) Мария Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1875

Дата смерти

27.07.1926

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1900

Сын: Красновидов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Красновидов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Красновидов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Красновидов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
16.06.1905

Дочь: Брежнева (Красновидова) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Красновидов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
02.09.1908

Сын: Красновидов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Красновидов Михаил Федорович

Рождение ребёнка
16.02.1918

Сын: Красновидов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Красновидов Михаил Федорович

Смерть
27.07.1926

Мы используем куки для улучшения работы сайта.