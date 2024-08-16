Красновидов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1900
Дата смерти28.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1900
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красновидова Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
24.05.1928
Сын: Красновидов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Красновидова Валентина Леонидовна
Смерть
28.07.1980