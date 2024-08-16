Красновидов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красновидов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1900

Дата смерти

28.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1900

Отец: Красновидов Михаил Федорович

Мать: Красновидова (Вишневецкая) Мария Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красновидова Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
24.05.1928

Сын: Красновидов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Красновидова Валентина Леонидовна

Смерть
28.07.1980

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