Красновидов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красновидов Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1908

Дата смерти

25.07.1991

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1908

Отец: Красновидов Михаил Федорович

Мать: Красновидова (Вишневецкая) Мария Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красновидова (Ломоносова) Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
22.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красновидова (Ломоносова) Маргарита Николаевна

Смерть
25.07.1991

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