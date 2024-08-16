Красновидов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1908
Дата смерти25.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1908
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красновидова (Ломоносова) Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
22.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красновидова (Ломоносова) Маргарита Николаевна
Смерть
25.07.1991