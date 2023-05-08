Лобковская Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобковский Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Лобковский Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Александр Викторович