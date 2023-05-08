Лобковская Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобковская Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1951

Отец: Гуменюк Иван Емельянович

Мать: Гуменюк Дозя (Феодосия) Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобковский Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Лобковский Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Александр Викторович

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