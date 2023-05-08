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Гуменюк Иван Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1920

Дата смерти

19.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1920

Отец: Гуменюк Омелько Сергеевич?

Мать: Гуменюк Горпына

Рождение ребёнка
05.12.1951

Дочь: Лобковская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гуменюк Дозя (Феодосия) Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуменюк Людмила Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.03.1988