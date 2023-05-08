Гуменюк Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1920
Дата смерти19.03.1988
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1920
Отец: Гуменюк Омелько Сергеевич?
Мать: Гуменюк Горпына
Рождение ребёнка
05.12.1951
Дочь: Лобковская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гуменюк Дозя (Феодосия) Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуменюк Людмила Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.03.1988