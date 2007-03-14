Гуменюк Дозя (Феодосия) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1920
Дата смерти14.03.2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1920
Отец: Гаврилюк Сергей
Мать: Гаврилюк Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуменюк Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуменюк Людмила Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.12.1951
Дочь: Лобковская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гуменюк Иван Емельянович
Смерть
14.03.2007