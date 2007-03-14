Гуменюк Дозя (Феодосия) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуменюк Дозя (Феодосия) Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1920

Дата смерти

14.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1920

Отец: Гаврилюк Сергей

Мать: Гаврилюк Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуменюк Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуменюк Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуменюк Людмила Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.12.1951

Дочь: Лобковская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гуменюк Иван Емельянович

Смерть
14.03.2007

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