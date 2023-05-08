Лобковский Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобковский Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова (Лобковская) Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Лобковская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобковская Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобковская Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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