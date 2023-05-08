Лобковский Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова (Лобковская) Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Лобковская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобковская Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно