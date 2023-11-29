Трошанова Рашида Билаловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1956
Рождение ребёнка
09.07.1976
Сын: Трошанов Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.07.1976
Сын: Трошанов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Трошанов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
05.09.1982
Дочь: Казначеева Альбина Александровна
Отец ребёнка: Трошанов Александр Николаевич