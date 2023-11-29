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Трошанова Рашида Билаловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1956

Отец: Каримов Билал Каримулович

Мать: Хасаншина Гульсина Галимулловна

Рождение ребёнка
09.07.1976

Сын: Трошанов Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.07.1976

Сын: Трошанов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Трошанов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
05.09.1982

Дочь: Казначеева Альбина Александровна

Отец ребёнка: Трошанов Александр Николаевич

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