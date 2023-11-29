Каримов Билал Каримулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1956
Дочь: Трошанова Рашида Билаловна
Мать ребёнка: Хасаншина Гульсина Галимулловна
Смерть
1962
Рождение ребёнка
09.07.1976
Сын: Трошанов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Хасаншина Гульсина Галимулловна