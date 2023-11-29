Каримов Билал Каримулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Билал Каримулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1956

Дочь: Трошанова Рашида Билаловна

Мать ребёнка: Хасаншина Гульсина Галимулловна

Смерть
1962
Рождение ребёнка
09.07.1976

Сын: Трошанов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Хасаншина Гульсина Галимулловна

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