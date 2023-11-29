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Казначеева Альбина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1982

Отец: Трошанов Александр Николаевич

Мать: Трошанова Рашида Билаловна

Рождение ребёнка
03.04.2005

Дочь: Казначеева Милана Александровна

Отец ребёнка: Казначеев Александр Виктрович

Рождение ребёнка
11.06.2011

Дочь: Казначеева Малика Александровна

Отец ребёнка: Казначеев Александр Виктрович

Рождение ребёнка
26.07.2018

Сын: Казначеев Матвей Александрович

Отец ребёнка: Казначеев Александр Виктрович

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