Казначеева Альбина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1982
Рождение ребёнка
03.04.2005
Дочь: Казначеева Милана Александровна
Отец ребёнка: Казначеев Александр Виктрович
Рождение ребёнка
11.06.2011
Дочь: Казначеева Малика Александровна
Отец ребёнка: Казначеев Александр Виктрович
Рождение ребёнка
26.07.2018
Сын: Казначеев Матвей Александрович
Отец ребёнка: Казначеев Александр Виктрович