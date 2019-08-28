Хасаншина Гульсина Галимулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1927
Дата смерти28.08.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1956
Дочь: Трошанова Рашида Билаловна
Отец ребёнка: Каримов Билал Каримулович
Рождение ребёнка
09.07.1976
Сын: Трошанов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Каримов Билал Каримулович
Смерть
28.08.2019