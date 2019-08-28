Хасаншина Гульсина Галимулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасаншина Гульсина Галимулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1927

Дата смерти

28.08.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1956

Дочь: Трошанова Рашида Билаловна

Отец ребёнка: Каримов Билал Каримулович

Рождение ребёнка
09.07.1976

Сын: Трошанов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Каримов Билал Каримулович

Смерть
28.08.2019

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