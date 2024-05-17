Смолькин Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1960
Отец: Смолькин Иван Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1982
Сын: Смолькин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Смолькина Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
20.12.1984
Сын: Смолькин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Смолькина Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
13.08.1991
Дочь: Николаева Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Смолькина Людмила Николаевна