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Смолькин Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1960

Отец: Смолькин Иван Макарович

Мать: Смолькина Анна Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолькина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
28.07.1982

Сын: Смолькин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Смолькина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
20.12.1984

Сын: Смолькин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Смолькина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.1991

Дочь: Николаева Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Смолькина Людмила Николаевна

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