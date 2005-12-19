Смолькин Иван Макарович 06.08.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смолькин Иван Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1937

Дата смерти

19.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1937

Отец: Смолькин Макар Иванович

Мать: Смолькина Ксения Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолькин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Смолькина Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
30.07.1960

Сын: Смолькин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Смолькина Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
05.07.1962

Дочь: Слёзкина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Смолькина Анна Кирилловна

Смерть
19.12.2005

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