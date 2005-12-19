Смолькин Иван Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1937
Дата смерти19.12.2005
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смолькина Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
30.07.1960
Сын: Смолькин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Смолькина Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
05.07.1962
Дочь: Слёзкина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Смолькина Анна Кирилловна
Смерть
19.12.2005