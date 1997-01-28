Смолькина Анна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1937
Дата смерти28.01.1997
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937
Отец: Трофимов Кирилл Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смолькин Иван Макарович
Рождение ребёнка
30.07.1960
Сын: Смолькин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Смолькин Иван Макарович
Рождение ребёнка
05.07.1962
Дочь: Слёзкина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Смолькин Иван Макарович
Смерть
28.01.1997