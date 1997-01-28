Смолькина Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолькина Анна Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1937

Дата смерти

28.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937

Отец: Трофимов Кирилл Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолькин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Смолькин Иван Макарович

Рождение ребёнка
30.07.1960

Сын: Смолькин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Смолькин Иван Макарович

Рождение ребёнка
05.07.1962

Дочь: Слёзкина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Смолькин Иван Макарович

Смерть
28.01.1997

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