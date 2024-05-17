Смолькина Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1982
Сын: Смолькин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Смолькин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1984
Сын: Смолькин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Смолькин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1991
Дочь: Николаева Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Смолькин Григорий Иванович