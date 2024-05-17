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Смолькина Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1962

Отец: Анашкин Николай Иванович

Мать: Анашкина Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смолькин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1982

Сын: Смолькин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Смолькин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1984

Сын: Смолькин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Смолькин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1991

Дочь: Николаева Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Смолькин Григорий Иванович

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