Куликов Николай Ларионович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти12.11.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
В ревизских сказках указан как Николай 2-й. Его брат Николай 1-й 1817 г.р.
Рождение ребёнка
1851 ст.
Мать ребёнка: Куликова Анастасия Гурьяновна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Куликова Анастасия Гурьяновна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Куликов Степан Николаевич
Мать ребёнка: Куликова Анастасия Гурьяновна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Куликова Анастасия Гурьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1859 ст.