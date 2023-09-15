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Куликов Николай Ларионович

Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

12.11.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Куликов Ларион Федорович

Мать: Куликова Марья Николаевна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
В ревизских сказках указан как Николай 2-й. Его брат Николай 1-й 1817 г.р.
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Куликов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Куликова Анастасия Гурьяновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Куликова Анастасия Гурьяновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Куликов Степан Николаевич

Мать ребёнка: Куликова Анастасия Гурьяновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Куликова Анастасия Гурьяновна

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Анастасия Гурьяновна

Смерть
12.11.1859 ст.
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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