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Куликова Марья Николаевна

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Куликов Андрей Ларионович

Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Куликов Николай Ларионович

Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
В ревизских сказках указан как Николай 1-й. Его брат Николай 2-й 1824г.р.
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марина Ларионовна

Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Куликов Николай Ларионович

Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
В ревизских сказках указан как Николай 2-й. Его брат Николай 1-й 1817 г.р.
Рождение ребёнка
1825

Сын: Куликов Архип Ларионович

Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ирина Ларионовна

Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Ларионовна

Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Ларион Федорович

Смерть
После 1857
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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