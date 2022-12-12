Куликова Марья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Куликов Андрей Ларионович
Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Куликов Николай Ларионович
Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович
В ревизских сказках указан как Николай 1-й. Его брат Николай 2-й 1824г.р.
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марина Ларионовна
Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Куликов Николай Ларионович
Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович
В ревизских сказках указан как Николай 2-й. Его брат Николай 1-й 1817 г.р.
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ирина Ларионовна
Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Ларионовна
Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Куликов Ларион Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1857